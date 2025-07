Wimbledon Iga Swiatek trionfa tra le donne Kate Middleton incanta il pubblico | standing ovation per la principessa – Il video

Nel cuore di Wimbledon, un evento indimenticabile: Iga Swiatek conquista il titolo con una vittoria epica, mentre Kate Middleton incanta il pubblico con la sua eleganza e grazia. L’atmosfera si scalda tra standing ovation e emozioni condivise, testimoniando l’unione tra sport e regalità . La principessa di Cambridge, madrina dell’evento, ha reso questa giornata ancora più speciale. E così, tra applausi e sorrisi, si conclude un capitolo memorabile del torneo, lasciando tutti senza fiato.

È stata Kate Middleton a premiare Iga Swiatek nel giorno in cui è finalmente diventata regina di Wimbledon, dopo una partita stravinta dalla tennista polacca contro l’americana Amanda Anisimova: 6-0 6-0 in meno di un’ora. La principessa di Cambridge e del Galles non poteva certo mancare all’ultimo atto dell’evento di cui lei stessa è madrina. E così, accompagnata dalla standing ovation dei 18mila del Centre Court, Kate ha preso il suo posto nella Royal Box. Lì dove proprio un anno fa, in occasione della finalissima maschile vinta da Carlos Alcaraz, era ricomparsa in pubblico per la seconda volta dal giorno in cui aveva reso pubblico il suo tumore. 🔗 Leggi su Open.online