Teatro per famiglie - Tongo show

Il teatro per famiglie torna a incantare Susegana con l’ultimo appuntamento di "Tongo Show" giovedì 17 luglio! Organizzata dal Comune e dalla Biblioteca Comunale, questa rassegna promette un pomeriggio di divertimento e meraviglia per grandi e piccini, grazie alla magia della compagnia "Teatro che pazzia". Preparatevi a vivere un’esperienza unica all’aperto in piazza Martiri della Libertà: non mancate, perché la magia del teatro è ancora più bella in famiglia!

Giovedì 17 luglio ultimo appuntamento con la rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle famiglie organizzata dal Comune di Susegana in collaborazione con la Biblioteca Comunale. "Tongo show", a cura della compagnia "Teatro che pazzia" di Treviso, presso piazza Martiri della Libertà Susegana.

