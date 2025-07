Vasto incendio boschivo | in azione anche un mezzo aereo

Un vasto incendio boschivo sta minacciando i territori tra Apollosa e Montesarchio, suscitando preoccupazione tra residenti e autorità locali. Nonostante l’area non sia densamente abitata, le fiamme hanno acceso l’allarme, coinvolgendo anche un mezzo aereo del Servizio Antincendio regionale. Vigili del fuoco e squadre di emergenza sono sul campo per contenere il fronte delle fiamme e tutelare l’ambiente. La situazione è in continua evoluzione e monitorata con attenzione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Vasto incendio boschivo tra i territori di Apollosa e Montesarchio. L’area non è densamente abitata, ma il rogo ha destato comunque allarme anche tra i residenti dei due centri della Valle Caudina e alle pendici del Taburno, come confermato dal sindaco di Apollosa Danilo Parente. Un mezzo aereo del Servizio Antincendio della Regione è intervenuto per spegnere il rogo. Sul posto i Vigili del fuoco che stanno provvedendo a domare le fiamme. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vasto incendio boschivo: in azione anche un mezzo aereo

In questa notizia si parla di: incendio - boschivo - mezzo - aereo

