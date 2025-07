Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei | una sfida per il Made in Italy e l’impegno rinnovato per il Fatto in Italia

Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei, una mossa che mette a dura prova il Made in Italy e il suo impegno per valorizzare il fatto in Italia. Questa decisione potrebbe minacciare la competitività delle eccellenze italiane nel mercato statunitense, con ripercussioni significative su moda, alimentare, arredamento e meccanica di precisione. È una sfida cruciale: come reagirà l’Italia per tutelare il suo patrimonio di qualità e tradizione?

Il presidente americano annuncia un aumento significativo delle tariffe doganali sui prodotti europei, colpendo duramente il sistema produttivo italiano. Impatto pesante sul Made in Italy Moda, alimentare, arredamento e meccanica di precisione rischiano di pagare un prezzo alto: il 30% di dazi potrebbe compromettere la competitività italiana negli Stati Uniti.

