Sigarette più care di 1 euro l’ira dei tabaccai contro l’Ue | Così crescerà il mercato nero

L’annuncio dell’aumento delle accise sui prodotti del tabacco, previsto dalla Commissione europea, sta scuotendo i tabaccai italiani: con un rialzo di almeno un euro a pacchetto, cresce il rischio di incentivare il mercato nero. Questo provvedimento, che mira a finanziare il piano Next Generation EU, ha suscitato preoccupazioni e proteste tra gli operatori del settore. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa decisione sulla legalità e sulla salute pubblica?

Almeno un euro in più a pacchetto, questo il rincaro sui prodotti del tabacco che la Commissione europea presenterà il 16 luglio. Tutti fondi che, dai Paesi membri dell’Unione europea, andranno a confluire verso Bruxelles per finanziare il piano Next Generation EU. Gli aumenti sulle accise di molti prodotti – dalle sigarette al tabacco riscaldato fino ai sigari – hanno però agitato e non poco i tabaccai. La proposta dell’Ue, ha scritto in una nota l’Unione italiana tabaccai (Uit), sarebbe «scellerata» perché non solo ignorerebbe le difficoltà già attuali per il settore ma andrebbe addirittura a finanziare un mercato parallelo. 🔗 Leggi su Open.online

