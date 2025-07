Bimbo scomparso a Ventimiglia | ricerche in corso testimonianze e sviluppi

La scomparsa di Alain, il bimbo di cinque anni sparito a Ventimiglia, ha scosso tutta la comunità. Le immagini delle telecamere mostrano un bambino vivace e curioso, che si allontana con passo allegro, ma da allora di lui si sono perse le tracce. Le ricerche sono in corso, mentre i testimoni forniscono dettagli cruciali. La speranza di ritrovarlo sano e salvo resta viva: continueremo a seguire gli sviluppi della vicenda.

Sono state diffuse le ultime immagini del piccolo Alain, 5 anni, scomparso ieri a Ventimiglia, in provincia di Imperia. A riprenderlo le telecamere del campeggio in cui era appena arrivato con i genitori, saltella, curiosa in giro, si allontana con passo allegro. Sono le 19.30, da quel momento di lui nessuna traccia. Un testimone, l'ultimo che lo avrebbe visto, ha raccontato di averlo sentito chiamare "papà, papà", vicino alla sua casa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it