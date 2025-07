È Michele Mambrini il motociclista morto in uno scontro con un trattore

Tragedia sulla strada di Pegognaga: Michele Mambrini, appassionato motociclista di 53 anni, perde la vita in un drammatico incidente contro un trattore. La sua passione per le due ruote si è spezzata in un istante, lasciando sgomento amici e familiari. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica vicenda che ha scosso tutta la comunità.

Si chiamava Michele Mambrini, l'uomo di 53 anni che √® morto in un incidente stradale a Pegognaga (Mantova): si √® scontrato con la sua moto contro un trattore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: michele - mambrini - morto - trattore

Schianto tra una moto e un trattore: muore un 53enne di San Benedetto Po; Tragico incidente nel Mantovano, moto si schianta contro un trattore: morto biker di 53 anni a Pegognaga.

Perde il controllo del trattore che si ribalta, morto 75enne - Un 75enne è morto dopo un brutto incidente avvenuto sul suo mezzo agricolo. Da ilmessaggero.it