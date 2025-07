Goletta Verde promuove il mare del Gargano | anche la foce dello Schiapparo supera i test

Goletta Verde torna a farci innamorare del nostro meraviglioso mare, e questa volta celebra il Gargano, un angolo di paradiso che si conferma tra i più sani d’Italia. Con tre campionamenti effettuati in provincia di Foggia, tutti risultati entro i limiti di legge, il messaggio è chiaro: il mare del Gargano, anche la foce dello Schiapparo, supera i test di qualità, garantendo acque pulite e un futuro sostenibile. Un risultato che ci rende orgogliosi e ci invita a preservare questa meraviglia naturale.

Sono tre i punti campionati quest’anno da Goletta Verde in provincia di Foggia e sono risultati tutti entro i limiti di legge. I prelievi sono stati effettuati a mare nella spiaggia libera di Calenella a Peschici, in località Baia Monte Pucci, nella spiaggia Casette dei Pescatori a Mattinata e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

