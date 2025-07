Incanto per bambini divertimento per adulti | gran circo dei burattini nell’atrio del castello

Preparati a vivere un’esperienza magica al Gran Circo dei Burattini, dove il fascino del circo e l’incanto delle figure si uniscono per sorprendere grandi e piccini. Un evento imperdibile che trasformerà l’atrio del castello in un mondo di meraviglie e risate. Non perdere questa straordinaria occasione di divertimento e spettacolo: ti aspettiamo domenica 13 luglio alle ore 20.30 a Mesagne, per lasciarti incantare!

MESAGNE – Due affascinanti espressioni dello spettacolo di piazza, quella circense e quella del teatro di figura, si fondono per incantare i bambini e divertire gli adulti. L'appuntamento è a Mesagne, nell'ambito del ricco cartellone estivo, domenica 13 luglio alle ore 20.30 nell'atrio del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Incanto per bambini, divertimento per adulti: gran circo dei burattini nell’atrio del castello.

