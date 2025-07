Sinner-Alcaraz gli ultimi biglietti per la finale di Wimbledon costano 20mila euro Gazzetta

L’attesa per la finale di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz raggiunge il suo apice, con i biglietti sul mercato nero che toccano cifre da capogiro: 20mila euro. In assenza di biglietti tradizionali, solo le formule “Debenture” offrono un accesso esclusivo, garantendo posti e servizi di lusso. Un’occasione irripetibile, ma a un prezzo che pochi possono permettersi. La sfida si gioca anche sul mercato, dove il sogno diventa realtà solo per pochi eletti.

La finale tra Sinner e Alcaraz accende l’attesa a Wimbledon. Con l’avvicinarsi dell’ultimo atto, l’attenzione si concentra anche sul mercato dei biglietti. In assenza di biglietti ordinari disponibili, l’unica via resta quella delle formule “Debenture”. Si tratta di biglietti vip che uniscono posto garantito e servizi esclusivi. Il costo è esorbitante, come riporta La Gazzetta in un articolo: « Gli unici biglietti disponibili sul secondo mercato partono, al momento, da ventimila euro ». Perché i biglietti per la finale di Wimbledon costano così tanto:. Come spiega la Gazzetta: «Sono biglietti disponibili sul secondo mercato, parte di un pacchetto di tagliandi “Debenture”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner-Alcaraz, gli ultimi biglietti per la finale di Wimbledon costano 20mila euro (Gazzetta)

Sinner-Alcaraz, la finale (quasi) proibita: i biglietti rimasti partono da 20mila euro - La finale di Sinner contro Alcaraz si avvicina, e i biglietti stanno volando: partono da 20.000 euro! Se non siete tra i fortunati vincitori del ballot, l'unica opzione per vivere dal vivo l'evento più atteso è l'acquisto tramite Debenture, un pacchetto esclusivo che permette di assistere al match sul centrale.

