Il reato ideologico di femminicidio nega l’uguaglianza e influenza i giudici

Il femminicidio rappresenta una piaga che mina l’uguaglianza e distorce la giustizia, alimentando un clima di impunità. Purtroppo, le recenti modifiche legislative sembrano aver complicato ancora di più il quadro, rendendo difficile collegare un atto di violenza all’odio di genere. È fondamentale affrontare questa sfida con attenzione e determinazione, per garantire protezione reale alle donne e un sistema giudiziario più giusto e efficace. Continua a leggere.

Il disegno di legge, nella sua nuova formulazione, è addirittura peggiorato. Difficile legare un’azione all’odio verso le donne. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il reato (ideologico) di «femminicidio» nega l’uguaglianza e influenza i giudici

In questa notizia si parla di: reato - ideologico - femminicidio - nega

Femminicidio Samarate, il marito nega premeditazione e stalking ... - Femminicidio Samarate, il marito nega premeditazione e stalking Interrogato dal gip Gerardi ammette di aver ucciso la moglie VARESE , 19 aprile 2025, 17:55 ... Da ansa.it

Perché con il reato di femminicidio si fanno un passo avanti e due indietro - Nel lessico femminista questa parola esprime consapevolezza del carattere non isolato, non episodico, di queste violenze letali, del loro radicamento in pratiche sociali misogine e in contesti di ... Lo riporta editorialedomani.it