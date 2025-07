Le azioni di CD Projekt schizzano alle stelle grazie a The Witcher 4

anticipazioni entusiaste sul nuovo capitolo, hanno deciso di puntare forte su CD Projekt, credendo in un futuro ricco di innovazione e successi. La loro fiducia si traduce in una crescita senza precedenti, che rende il titolo un vero e proprio protagonista nel panorama finanziario europeo. Con questo entusiasmo contagioso, le azioni della compagnia sono destinate a continuare a salire, consolidando la posizione di CD Projekt come leader nel settore videoludico.

Le azioni di CD Projekt, lo studio polacco dietro successi come The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, hanno registrato un’impennata sorprendente per quanto riguarda il valore delle azioni, diventando il titolo più quotato nei mercati finanziari europei. A trainare questa crescita vertiginosa — circa il 40% negli ultimi 12 mesi — è l’attesa crescente per The Witcher 4, previsto non prima del 2027. Gli investitori, spinti dal successo della saga e dalle ottime premesse, stanno puntando in massa su un futuro brillante per la casa di sviluppo, arrivando ad attribuirle una capitalizzazione 29 volte superiore rispetto alle entrate previste per quest’anno. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Le azioni di CD Projekt schizzano alle stelle grazie a The Witcher 4

In questa notizia si parla di: azioni - witcher - projekt - schizzano

Le azioni di CD Projekt schizzano alle stelle grazie a The Witcher 4.

Le azioni di CD Projekt vanno alle stelle, si prevede un boom con The Witcher 4 - Sta balzando agli occhi degli analisti la situazione di CD Projekt RED, che ha registrato una crescita del valore delle sue azioni davvero notevole. Scrive everyeye.it

In attesa di The Witcher 4 la software house CD Project festeggia in Borsa. Azioni su del 40% nel 2025 - Ma tutti si ricordano il crollo a seguito dell'uscita di Cyberpunk 2077 nel 2020 Ne hanno scritto come del caso di Borsa dell’estate. Segnala informazione.it