Un palermitano ai vertici di Slow Food | Non sottovalutiamo il ruolo che abbiamo per cambiare il sistema del cibo

Un palermitano alla guida di Slow Food Italia: un segnale di cambiamento e impegno verso un sistema alimentare sostenibile. Francesco Sottile, docente all'Università di Palermo, entra nel nuovo consiglio direttivo dell'associazione, rafforzando il ruolo dei cittadini nel promuovere alimenti di qualità e rispetto per l'ambiente. L'assemblea, tenutasi presso la sede della FAO a Roma, ha riconfermato l'importanza di un movimento che lavora per un futuro più giusto e consapevole, perché il cambiamento inizia da qui.

