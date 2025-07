Iga Swiatek è corsa da Courteney Cox dopo la vittoria a Wimbledon

Dopo la sua entusiasmante vittoria a Wimbledon, Iga Swiatek ha battuto anche un record di simpatia incontrando l’iconica Courteney Cox, famosa per il suo ruolo in Friends. La campionessa polacca, grande fan della serie, si è scatenata in una corsa tra i ricordi e le emozioni, ricordando il loro incontro a Parigi lo scorso anno. Una connessione tra sport e cultura che dimostra come le passioni possano unire mondi diversi in modo sorprendente.

La campionessa è una grande fan della serie tv Friends, le due si erano incontrate lo scorso anno a Parigi presentando il documentario dedicato alla tennista.

