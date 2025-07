Così si potranno riciclare gratis le proprie capsule Nespresso

Milano fa un passo avanti verso la sostenibilità: dal settembre 2025, grazie a un accordo tra Comune, Amsa, Nespresso Italiana e Cial, i cittadini potranno riciclare gratuitamente le capsule Nespresso direttamente a casa. Un'iniziativa che unisce convenienza e rispetto per l'ambiente, trasformando ogni tazzina in un gesto di tutela del nostro pianeta. La rivoluzione del riciclo è alle porte: scopri come partecipare e fare la differenza!

Il Comune di Milano ha approvato un accordo di programma con Amsa, Nespresso Italiana e il consorzio nazionale imballaggi alluminio Cial per avviare, a partire da settembre 2025, una raccolta sperimentale a domicilio delle capsule esauste di caffè in alluminio. Il servizio riguarderà l’intero. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: nespresso - capsule - così - potranno

Nespresso-Fai, nuovi giardini dal riciclo delle capsule di caffè - In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, Nespresso e FAI avviano un progetto innovativo che trasforma le capsule di caffè riciclate in nuovi spazi verdi.

Così si potranno riciclare (gratis) le proprie capsule Nespresso; Le capsule esauste di caffè si raccolgono a domicilio. A Milano il primo progetto sperimentale per migliorare...; Capsule di caffè, a Milano arriva la raccolta a domicilio.