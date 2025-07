Akinsanmiro salto in Serie A da avversario Inter? Un club interessato!

L’Inter sta valutando con attenzione il futuro di Ebenezer Akinsanmiro, giovane talento nigeriano tornato dalla Sampdoria. Con il suo potenziale in crescita, il club nerazzurro lavora per trovare la miglior sistemazione, mentre un club di Serie A si prepara a offrirgli l’opportunità di fare il grande salto. Scopriamo gli scenari che potrebbero definirne il prossimo capitolo calcistico.

L'Inter lavora per trovare una sistemazione a Ebenezer Akinsanmiro, tornato dal prestito alla Sampdoria. Per il giovane centrocampista nigeriano si fa avanti un club di Serie A, che gli garantirebbe il "grande salto". GLI SCENARI – Ebenezer Akinsanmiro è tornato dall'Inter dopo la conclusione del prestito alla Sampdoria, che non ha esercitato il diritto di riscatto inserito nel suo contratto da 2,5 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra, quindi, è alla ricerca di una nuova sistemazione per il centrocampista nigeriano, che ha caccia di un progetto importante nel quale poter essere al centro. Tra le opzioni a disposizione c'è il ritorno nel club blucerchiato, sempre alle stesse condizioni, o un'avventura con un'altra destinazione.