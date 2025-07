Morte di Salvino Nucera La Strada | Ci ha insegnato che la cultura non è solo eredità ma visione di futuro

La scomparsa di Salvino Nucera, grande studioso e testimonianza vivente della cultura grecanica calabrese, rappresenta una perdita incolmabile per la nostra comunità. La sua vita ci ha insegnato che la cultura non è solo un’eredità, ma una visione di futuro da preservare e valorizzare. Alla notizia della sua dipartita, il movimento La Strada si stringe con affetto e rispetto, riconoscendo in lui un faro di saggezza e passione che continuerà a illuminare il nostro cammino.

La morte del prof Salvino Nucera, docente, scrittore e profondo conoscitore della cultura grecanica calabrese e delle tradizioni della minoranza ellenofona, ha colpito l'intera comunità. Alla notizia della sua dipartita, il movimento politico La Strada esprime il suo più profondo cordoglio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: morte - salvino - nucera - strada

Capaci in lacrime per la morte del "suo" medico di famiglia: tutto il paese in lutto per Salvatore Salvino - Capaci piange la scomparsa di Salvatore Salvino, conosciuto affettuosamente come Totò, il medico di famiglia di oltre 40 anni.

Morte di Salvino Nucera, La Strada: Ci ha insegnato che la cultura non è solo eredità, ma visione di futuro; Perdiamo un pezzo della nostra anima culturale, è morto il poeta e studioso Salvino Nucera; Reggio Calabria: addio a Salvino Nucera.