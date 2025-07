Basic Instinct | la spiegazione del finale del film

Il thriller erotico del 1992, "Basic Instinct", rimane uno dei film più iconici e discussi degli ultimi decenni. La sua trama intricata e il finale aperto hanno alimentato molte interpretazioni, lasciando il pubblico con domande ancora irrisolte. Scopriamo insieme la vera natura di Catherine Tramell e il significato nascosto dietro il suo enigmatico epilogo, per capire perché il film continua a essere un punto di riferimento nel genere noir.

Il thriller erotico del 1992 Basic Instinct è iconico per una serie di motivi. Uno dei più notevoli è la straordinaria interpretazione di Sharon Stone nel ruolo di Catherine Tramell, l’affascinante e seducente scrittrice di gialli dalla “mente subdola e diabolica”. È stato questo ruolo a lanciare la Stone come star, anche se il film stesso è stato fonte di polemiche. Il film vede anche Michael Douglas nei panni di Nick Curran, il detective della omicidi dal carattere duro che ha anche lui i suoi scheletri nell’armadio. Jeanne Tripplehorn, George Dzundza, Leilani Sarelle e Wayne Knight completano il cast di supporto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

