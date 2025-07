Allerta gialla per temporali poi torna il caldo

Prepariamoci a un weekend di sorprese meteorologiche in Emilia-Romagna: mentre l'instabilità porta temporali e allerta gialla in tutta la regione, il caldo tornerà presto a scaldare i cuori e le giornate. È fondamentale rimanere aggiornati e pronti a affrontare eventuali cambiamenti climatici. Scopri come proteggerti e pianificare al meglio le tue attività, perché anche nei momenti di pioggia, il sole non tarda a fare ritorno.

L’instabilità atmosferica domina il week-end in Emilia-Romagna, con temporali previsti per domenica 13 luglio su gran parte del territorio regionale. L’allerta meteo gialla, emessa da Arpae e Protezione civile, riguarda tutte le province: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

