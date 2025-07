Hamas respinge la proposta del Qatar | i negoziati si complicano

Le tensioni nella regione si acuiscono, mentre le parti coinvolte sembrano allontanarsi da una soluzione pacifica. Hamas, respingendo la proposta di mediazione del Qatar, complica ulteriormente il percorso verso un cessate il fuoco, alimentando un clima di incertezza e scontro. Le fonti israeliane accusano il movimento islamista di ostacolare deliberatamente i negoziati, adottando una strategia di guerra psicologica che rischia di prolungare il conflitto e di aggravare la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza.

Hamas avrebbe respinto la proposta di mediazione del Qatar per una tregua nella Striscia di Gaza, complicando ulteriormente il percorso verso un cessate il fuoco. A riferirlo sono fonti politiche israeliane citate dal sito Ynet, secondo cui il movimento islamista starebbe ostacolando deliberatamente i negoziati, mantenendo una linea rigida e accompagnando i contatti diplomatici con una strategia di guerra psicologica. Le stesse fonti accusano Hamas di diffondere menzogne tra la popolazione di Gaza e di esercitare una pressione indiretta sull' opinione pubblica israeliana, con l'obiettivo di minare la fiducia nel processo di mediazione.

