Pioli ritorna in panchina della Fiorentina

Dopo un’avventura internazionale ricca di sfide e successi, Stefano Pioli torna a sedersi sulla panchina della Fiorentina, portando con sé esperienza e determinazione. La sua nomina, ufficializzata con un contratto triennale fino al 2028, segna un nuovo capitolo per il club viola: un ritorno che ha già acceso l’entusiasmo dei tifosi. Ora, la Fiorentina si prepara a scrivere un’altra stagione di emozioni.

2025-07-12 17:08:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Stefano Pioli è stato nominato nuovo allenatore della Fiorentina. Ha firmato un contratto di tre anni con il club, fino al 2028. Dopo una stagione convulsa in Arabia in cui si è concluso terzo nella National League ed è caduto eliminato in Champions League asiatica alle porte della finale, Al Nassr ha deciso di interrompere immediatamente il suo contratto. L’italiano, quello Ha militato nei ranghi della Fiorentina come giocatore (1989-1995) con cui ha giocato 185 partite, Ha anche assunto la responsabilità di Coach (2017-2019) Terminare in ottava e sedicesima posizione rispettivamente nella serie A. 🔗 Leggi su Justcalcio.com