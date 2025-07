La tratta di esseri umani nei centri massaggi italiani ecco l’inferno delle vittime provenienti da Romania Cina e Colombia

La tratta di esseri umani nei centri massaggi italiani rivela un inquietante retroscena di sfruttamento e violenza, coinvolgendo vittime provenienti da Romania, Cina e Colombia. Recenti operazioni internazionali hanno portato all’arresto di oltre 360 sospettati e al salvataggio di quasi 1200 persone, smascherando un network criminale radicato nel cuore del paese. La lotta contro questa piaga continua: ecco cosa si cela dietro le illusioni di benessere.

Un'importante operazione contro la tratta di esseri umani nel mondo ha portato all'arresto di oltre 360 sospettati ed al salvataggio quasi 1200 vittime. In Italia nel mirino sono finiti i centri massaggi. I centri massaggi in Italia nascondevano in realtà un inferno fatto di tratta di essere umani e di sfruttamento sessuale. È quanto hanno scoperto in queste ore Europol, Frontex e Interpol, supportati dalle forze dell'ordine italiane. Si tratta del filone italiano dell' operazione Global chain, che ha avuto l'obiettivo di individuare e smantellare gruppi criminali organizzati specializzati nella tratta di esseri umani.

