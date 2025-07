Osimhen non dà il via libera | salta l’affare che aveva convinto il Napoli

La saga di Osimhen si infittisce, lasciando il Napoli senza il via libera tanto atteso. Il club partenopeo aveva puntato su un’operazione alternativa al Galatasaray, ma il sì dell’attaccante nigeriano è mancato all’ultimo momento. Con la clausola in scadenza e il ritiro alle porte, il futuro di Osimhen si fa ancora più incerto, aprendo nuovi scenari di mercato e interessi intriganti. La mossa finale dipenderà ora dalle trattative dirette con la società azzurra.

Salta l'operazione alternativa al Galatasaray che convinceva a pieno il Napoli: ecco perché Osimhen ha detto no Prosegue anche nel weekend la telenovela Osimhen, a pochissimi giorni dall'inizio del ritiro azzurro sulle montagne del Trentino-Alto Adige. E soprattutto a pochi giorni dalla scadenza della clausola presente sul contratto del nigeriano. Ora, chi vorrà, dovrà contrattare direttamente con la dirigenza azzurra. E quindi Aurelio De Laurentiis. In queste ultime settimane, il bomber ha scelto definitivamente la sua prossima squadra. L'ha dichiarato al Napoli, aprendo al trasferimento definitivo al Galatasaray.

