Universiadi femminili 2025 | le 12 azzurre del volley convocate

Le Universiadi femminili 2025 si avvicinano e l’Italia si prepara a brillare con le sue protagoniste del volley! Su indicazione del Commissario Tecnico Julio Velasco, le 12 azzurre scelte sono pronte a partire da Milano per conquistare Berlino. Una sfida entusiasmante che promette emozioni e grandi successi: seguici per vivere ogni momento di questa avventura sportiva e scoprire i nomi delle nostre campionesse!

Su segnalazione del Commissario Tecnico Julio Velasco, sono state selezionate le 12 atlete del volley azzurro che voleranno da Milano a Berlino il prossimo 14 luglio per le Universiadi. Tutto pronto per lo sbarco in Germania delle azzurre impegnate nelle Universiadi 2025. Su segnalazione del Commissario Tecnico Julio Velasco, sono state selezionate le 12 atlete che voleranno da Milano a Berlino il prossimo 14 luglio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: universiadi - azzurre - volley - femminili

VNL: L’ITALIA FA 10 SU 10, PIEGATA ANCHE LA SERBIA 3-0 Apeldoorn. Prosegue incessante il cammino dell’Italia in Volleyball Nations League. Dopo la vittoria all’esordio nella Pool 7 di Apeldoorn e conseguente pass per le Finals staccato, le azzurre si so Vai su Facebook

Universiadi femminili 2025: le 12 azzurre del volley convocate; Universiadi femminili 2025: le 12 azzurre convocate; Italia, che squadrone per le Universiadi: ecco le 12 Azzurre scelte da Velasco.

Mondiali Volley Femminile 2025: le 25 azzurre di Velasco pronte per la sfida in Thailandia - Un mix di talento ed esperienza per puntare in alto nel torneo più atteso dell’anno ... Lo riporta calciomagazine.net

Mondiali volley femminile, le pre-convocate dell’Italia: presenti le big, da Orro a Egonu - convocazioni per i Mondiali, da cui il CT Julio Velasco sceglierà le giocatrici per la Thailandia ... Riporta it.blastingnews.com