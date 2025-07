Vanessa Hudgens incinta per la seconda volta l'annuncio sui social | Secondo round

Vanessa Hudgens torna a condividere un momento di gioia con i suoi fan, annunciando con entusiasmo l’attesa del secondo bambino. Attraverso scatti intimi insieme al marito Cole Tucker, la star radiosa mostra il dolce pancione, confermando ancora una volta quanto la sua famiglia sia al centro della sua vita. Un lieto evento che scalda il cuore di chi la segue, promettendo nuove emozioni all’orizzonte. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa meravigliosa novità.

Vanessa Hudgens è incinta per la seconda volta. L'attrice ha pubblicato alcuni scatti insieme al marito Cole Tucker, in cui mostra il pancione, probabilmente a pochi mesi dalla nascita, come aveva fatto anche per la prima gravidanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

