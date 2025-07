Brocchi sicuro | Inter la sqiadra più forte della Serie A ma non si può criticare Simone Inzaghi

Christian Brocchi ha aperto il cuore sulla Serie A, sottolineando la potenza dell’Inter come squadra più forte della stagione. Tuttavia, l’ex calciatore e allenatore non si è lasciato sfuggire l’occasione di elogiare Simone Inzaghi, evidenziandone il valore e la serietà nella gestione dei nerazzurri. In un panorama sempre più competitivo, le sue parole invitano a riflettere sul ruolo cruciale di Inzaghi nel plasmare il futuro del campionato.

Ai microfoni di Radio Sportiva, Christian Brocchi ha espresso la propria opinione sulle favorite per il prossimo campionato di Serie A, concentrandosi anche sull'operato di Simone Inzaghi alla panchina dell' Inter. Secondo Brocchi, è ancora difficile individuare con certezza le favorite per il titolo, in quanto molto dipenderà da come Milan e Juventus affronteranno la nuova stagione. « Le favorite è difficile dirle in questo momento, perché c'è da capire come si imposteranno Milan e Juventus », ha esordito Brocchi, evidenziando come il Napoli, che ha confermato Luciano Spalletti in panchina, possa continuare a essere una forza dominante.

