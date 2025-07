Non c’è pace per la statua di Saba | danneggiata la pipa

Un gesto vandalico che mina il valore simbolico e storico di un monumento amato dalla comunità. La statua di Umberto Saba in via Dante, già vittima di diverse intemperie, ora si trova nuovamente sotto attacco: qualcuno ha tentato di sottrarre la sua pipa, lasciando però l’opera incompleta. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della tutela del patrimonio culturale, la cui dignità deve essere difesa con fermezza e attenzione.

Un atto vandalico a danno della già bistrattata statua di Umberto Saba in via Dante, a cui qualcuno ha tentato di rubare la pipa provocandone il distacco dal bavero, al quale era stata fissata. L'oggetto è rimasto tuttavia "in bocca" al letterato, poiché i malintenzionati non sono riusciti a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

