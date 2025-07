Arcidiocesi in lutto per la scomparsa del sacerdote | Riferimento per generazioni

L’Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio si stringe in un commosso lutto per la perdita di Don Raffaele Benini, figura di riferimento per generazioni. Il Vescovo Gian Carlo Perego ha espresso le sue più sentite condoglianze ai familiari, invitando la comunità a unirsi in preghiera e a ricordare con affetto il grande esempio lasciato da Don Raffaele, un uomo che ha incarnato fede, dedizione e amore per il prossimo.

L'Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio è in lutto per la scomparsa di Don Raffaele Benini. Ad annunciarlo è il vescovo Gian Carlo Perego, porgendo le più sentite condoglianze ai suoi familiari e invitando l'intera comunità diocesana alla preghiera e a fare memoria del "grande esempio che Don.

