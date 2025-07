Atletica svelati nuovi convocati dell’Italia per i Mondiali | completato il quadro per le maratone

L’Italia si prepara a lasciare il segno ai Mondiali di Atletica di Tokyo, con una squadra tutta da applaudire. Dopo aver annunciato i convocati per le maratone femminili, l’attenzione si concentra sulle tre straordinarie atlete azzurre: Giovanna Epis, Rebecca Lonedo e Sara Nestola. La 36enne veneziana, sotto la guida di Giorgio Rondelli, si appresta a sfidare il suo destino in una gara che promette emozioni indimenticabili. L’obiettivo è ...

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica, ha diramato alcune convocazioni per i Mondiali, che si disputeranno a Tokyo (Giappone) dal 13 al 21 settembre. Il Professore ha selezionato le tre azzurre che saranno protagoniste nella maratona femminile: Giovanna Epis, Rebecca Lonedo e Sara Nestola. La 36enne veneziana, allenata da Giorgio Rondelli, sarà affiancata da due allieve di Stefano Baldini, con l’obiettivo di ottenere un risultato di rilievo. Un paio di mesi fa erano già stati selezionati i maratoneti della prova maschile: Yeman Crippa, Yohanes Chiappinelli e Iliass Aouani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, svelati nuovi convocati dell’Italia per i Mondiali: completato il quadro per le maratone

In questa notizia si parla di: atletica - mondiali - svelati - convocati

Atletica, Nadia Battocletti: “Non temo un calo di motivazioni. Sarà un 2025 intenso verso i Mondiali” - Nadia Battocletti si prepara ad affrontare il Golden Gala di Roma, promettendo un 2025 ricco di sfide e successi in vista dei Mondiali.

Dragon Boat, Mondiali a Brandeburgo con 16 atleti del Circolo Canoa Catania La kermesse tedesca si disputerà dal 14 al 20 luglio sulle distanze dei metri 200, 500, 1.000 e 2.000 e il countdown è già cominciato. Tra una settimana scatteranno i Campionati d Vai su Facebook

Atletica, svelati nuovi convocati dell’Italia per i Mondiali: completato il quadro per le maratone; Volley femminile, l’Italia debutta con due amichevoli: svelati avversario e date, inizia la stagione; Basket, i convocati dell’Italia per i Mondiali: svelati gli ultimi tagli, 12 azzurri per l’avventura in Asia.

Mondiali di atletica: la maratona italiana svela le 3 sue frecce - MSN - La maratona italiana maschile con diversi mesi d'anticipo scioglie le riserve in vista dei Mondiali di atletica di Tokyo. Da msn.com

Mondiali di atletica: la maratona italiana svela le 3 sue frecce - Atletica, Mondiali di Tokyo: la maratona italiana svela le sue tre frecce A Tokyo manca ancora qualche mese, ma l'Italia ha già deciso a chi affidarsi per la maratona maschile: ecco i 3 convocati ... runnersworld.com scrive