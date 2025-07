Paga mamma di bimbo di 2 anni per video pedopornografici arrestato 50enne | un anno fa era già stato perquisito

Uno scenario inquietante si svela a Torino: un uomo di 50 anni, già coinvolto in un’indagine precedente, è stato nuovamente arrestato per grave reato di pedopornografia. Questa volta, le accuse sono ancora più agghiaccianti, poiché si scopre che pagava una madre e le sue figlie per realizzare video offensivi con un bambino di due anni. La vicenda mette in luce l’orrore e l’urgenza di contrastare questo orribile fenomeno. Continua a leggere.

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Torino per detenzione di materiale pedopornografico. L'uomo era già stato oggetto di accertamenti un anno fa per lo stesso reato. Ora è emerso che il 50enne commissionava veri e propri video dell'orrore ad alcune ragazzine sudamericane e alla giovane mamma di un bimbo di due anni: tramite una chat pagava la madre e le minori per i filmati con il piccolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

