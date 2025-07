AEW | Sorpresa a All In Josh Mathews è nel panel della Zero Hour

Un'inaspettata svolta ha scosso il mondo del wrestling: durante l'evento All In, Josh Mathews ha fatto una sorprendente apparizione nel panel della Zero Hour, lasciando tutti senza parole. Dopo l'addio alla TNA e le perplessitĂ dei fan, il suo talento ha subito trovato nuova sfida in AEW come producer. La sua presenza non ufficiale, svelata in un vlog di Maven, ora si trasforma in un colpo di scena destinato a cambiare le carte in tavola.

La sua uscita dalla TNA all'inizio dell'anno aveva causato qualche perplessitĂ tra fan e appassionati, visto il suo ruolo nella compagnia. Ma una personalitĂ come Josh Mathews, nel contesto attuale, difficilmente sarebbe rimasta senza un impiego, e infatti ha subito trovato spazio come producer in AEW. Il suo "debutto" non ufficiale è stato all'interno di un vlog di Maven, durante una sua visita dietro le quinte, ma oggi a sorpresa è arrivata anche la prima apparizione ufficiale. Debutto al panel di All In. Durante Zero Hour, il pre-show di All In Texas, infatti, Josh Mathews ha fatto il suo debutto ufficiale di fronte alle telecamere, prendendo parte al panel di analisti che ha commentato l'evento insieme a Renee Paquette, Paul Wight e Jeff Jarrett.