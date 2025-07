Steven Spielberg | ecco il prezioso consiglio alla star di Schindler' s List per il suo debutto alla regia

Steven Spielberg, il maestro indiscusso del cinema, ha condiviso un prezioso consiglio con la star di Schindler's List, Embeth Davidtz, per il suo debutto alla regia. Il leggendario regista di Jurassic Park e E.T. ha offerto indicazioni fondamentali all'attrice, ora pronta a dirigere il suo primo film, Don't Let's Go to the Dogs Tonight. Embeth, forte delle sue esperienze davanti alla macchina da presa, ha raccontato come questi consigli abbiano arricchito la sua visione e preparato al meglio il suo debutto dietro la cinepresa.

Il regista di Jurassic Park e E.T. l'Extraterrestre ha fornito alcune indicazioni importanti all'attrice del dramma sull'Olocausto per il suo primo film. Embeth Davidtz è pronta a debuttare alla regia con il film Don't Let's Go to the Dogs Tonight e ha raccontato di aver ricevuto diversi consigli importanti da Steven Spielberg e Janusz Kaminski. L'attrice ha raccontato di aver attinto alle diverse esperienze avute davanti all'obiettivo per realizzare la sua opera prima come regista e sceneggiatrice, tratta dal memoir di Alexandra Fuller. Il prezioso consiglio di Steven Spielberg a Embeth Davidtz Il primo film da regista di Embeth Davidtz racconta l'apartheid in Sudafrica attraverso lo sguardo della piccola Bobo, una bambina di 8 anni.

