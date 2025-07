Dazi FederlegnoArredo | Misura pesante ma no a guerra commerciale

L’annuncio dei dazi del 30% sulle esportazioni europee verso gli Stati Uniti ha suscitato preoccupazione tra i rappresentanti di FederlegnoArredo. La misura, sebbene pesante, non deve scatenare una guerra commerciale che potrebbe danneggiare entrambe le parti. È fondamentale trovare un equilibrio e dialogare per tutelare le imprese e l’economia europea. La via della negoziazione resta l’unica strada percorribile per evitare conseguenze devastanti.

(Adnkronos) – "Di fronte alla notizia della decisione di Trump di introdurre dazi del 30% sulle esportazioni dell'Ue verso gli Usa, non possiamo che essere preoccupati e allarmati. Attendiamo di capire nella pratica come potranno essere applicati dall'1 agosto, ma ci sentiamo di ripetere, come già detto in altre occasioni, che l'Europa deve evitare di .

