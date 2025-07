Sommer Inter il portiere ribadisce le sue richieste al Galatasaray! Intanto l’Inter riflette sul ruolo tra i pali

Yann Sommer si riaffaccia sui radar del Galatasaray, ribadendo le sue richieste e alimentando il nervosismo in casa Inter. La dirigenza nerazzurra si trova ora a un bivio: mantenere Josep Martinez tra i pali o affidarsi ancora alla stella svizzera? La questione diventa sempre piĂą spinosa, mentre il futuro di Sommer si fa sempre piĂą incerto e il mercato si anima di nuove possibilitĂ . Come si svilupperĂ questa intricata situazione?

Sommer Inter, il portiere ribadisce le sue richieste al Galatasaray! Ecco quanto vuole. e intanto l'Inter riflette sul ruolo tra i pali. Il futuro di Yann Sommer continua ad essere al centro delle discussioni in casa Inter, soprattutto in relazione all'interesse del Galatasaray per il portiere svizzero. La situazione sta mettendo i nerazzurri di fronte a una riflessione importante: continuare con Josep Martinez come titolare, affiancato da un secondo esperto, o investire in un nuovo numero uno per rinforzare la porta. Secondo quanto riportato dai media turchi, la trattativa tra Galatasaray e Sommer non è ancora giunta alla fase finale.

