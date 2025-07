Il Tar del Lazio azzoppa il golden power del governo su Unicredit-Bpm Ma per il Mef va tutto bene

Il contenzioso tra il Tar del Lazio e il governo sul Golden Power per Unicredit e Bpm svela tensioni e interessi contrastanti. Mentre il tribunale azzoppa le restrizioni, il MEF si mostra soddisfatto, evidenziando come nel mondo bancario le decisioni siano spesso più politiche che giudiziarie. Una partita aperta che rischia di ridefinire i confini tra poteri e istituzioni in Italia.

Per il governo Meloni il dossier bancario Unicredit-Banco Bpm è sempre di più una patata bollente. Non solo il Tar del.

Unicredit-Banco Bpm, Conte: “Golden power sì ma governo spieghi perché” - Giuseppe Conte, leader del M5S, interviene a Bruxelles sulla questione dell’offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm, sollecitando il governo a chiarire le motivazioni dietro l'uso del golden power.

Il Tar del Lazio azzoppa il golden power del governo su Unicredit-Bpm. Ma per il Mef va tutto bene - Il tribunale amministrativo del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso con il quale Unicredit contestava la legittimità del golden power esercitato dal governo per l’offerta su Banco Bpm. Lo riporta ilfoglio.it

Unicredit, il Tar ridimensiona il Golden power: la palla passa al governo - Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze alla Camera, commenta all'Adnkronos: 'Prendiamo atto del Tar, non mi pare una sentenza che stravolge quelli che erano i punti centrali del governo e ... Riporta adnkronos.com