Incidente sul lago di Como morta una 32enne dopo un tragico scontro tra barche | c’è anche un ferito

Una tragedia scuote il suggestivo lago di Como, dove un violento scontro tra barche ha causato la perdita di una giovane turista olandese e il ferimento di un uomo. La comunità locale e i visitatori sono sconvolti da questo drammatico episodio, che ricorda quanto il rispetto per le regole in acque pubbliche sia fondamentale per la sicurezza di tutti. Un incidente che lascia profonde riflessioni sulla necessità di maggiore prudenza e prevenzione.

Tragico incidente sul lago di Como: a seguito di uno scontro tra barche, la turista olandese Julina de Lannoy è morta. Ferito anche un uomo di 44 anni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incidente sul lago di Como, morta una 32enne dopo un tragico scontro tra barche: c’è anche un ferito

In questa notizia si parla di: incidente - lago - como - morta

Grave incidente nel lago di Como: morta la donna caduta in acqua - Un tragico incidente ha scosso le acque del lago di Como, a Gera Lario, dove una donna di 63 anni, Maria Elisa Casadio Lombini, originaria della Brianza, ha tragicamente perso la vita.

ULTIM'ORA - «Sgomento e profondo dolore per questo gravissimo incidente». Vivian Alexandra Spohr, manager tedesca e moglie dell'ad di Lufthansa, che nei giorni scorsi a Porto Cervo, in Sardegna, ha travolto e ucciso con la sua auto la 24enne Gaia Co Vai su Facebook

Tragedia sul Lago di Como: possibile scontro tra barche a Viale Geno, morta una donna di 30 anni; Scontro tra due barche sul lago di Como, una donna cade in acqua e l’elica le trancia una gamba: morta a 30 anni; Incidente sul lago di Como, morta una 32enne dopo un tragico scontro tra barche: c’è anche un ferito.

Scontro tra barche sul lago di Como, turista cade in acqua e l’elica le trancia una gamba: Julina de Lannoy morta a 33 anni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

Scontro tra due barche sul lago di Como, una donna cade in acqua e l’elica le trancia una gamba: morta a 30 anni - Intervenute la Guardia costiera e la Croce rossa, ma non c’è stato nulla da fare. msn.com scrive