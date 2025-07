Serturini Inter Women avvio da protagonista con la Nazionale agli Europei | Gruppo importante ora bisogna proseguire il sogno

L’Italia femminile vive un momento magico agli Europei 2025, con Serturini protagonista e la nazionale che si prepara a scrivere nuove pagine di storia. Dopo aver superato sfide difficili e conquistato i quarti di finale, il sogno continua: ora, contro la Norvegia, il nostro talento può far volare l’Italia ancora più in alto. È il momento di credere nel potenziale di questa squadra straordinaria e di sognare in grande.

L'Italia femminile sta vivendo un sogno ai Campionati Europei 2025, dopo aver conquistato l'accesso ai quarti di finale, dove affronterà la Norvegia il 16 luglio, nonostante la sconfitta per 2-1 contro la Spagna, grazie al successo contro il Belgio e il pareggio contro il Portogallo che le hanno permesso di conquistare 4 punti e chiudere al secondo posto il girone. A parlare del cammino delle azzurre è Annamaria Serturini, esterno dell'Inter Women, che si è espressa con entusiasmo sui risultati finora ottenuti e sull'importanza di continuare a sognare.

