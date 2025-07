Dazi di Trump | 30% per l’Europa da agosto Von der Leyen | Pronti a reagire Meloni è con lei

L'ombra di nuovi dazi si staglia sul futuro delle relazioni europee con gli Stati Uniti, con Donald Trump che minaccia una tassa del 30% sull’export europeo a partire da agosto 2025. Mentre von der Leyen avverte di una pronta reazione e Meloni si prepara a rispondere, la tensione cresce, lasciando aperte le possibilità di negoziazioni e modifiche. In questo scenario incerto, l’Europa si trova di fronte a una sfida cruciale per difendere i propri interessi.

