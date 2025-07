Media | Altre 30 persone uccise a Gaza in fila per il cibo In salita i negoziati per la tregua

Una tragedia senza fine scuote Gaza e la Cisgiordania, con almeno 30 vittime colpite in una fila per il cibo a Rafah. La violenza crescente accentua la crisi umanitaria, mentre i negoziati per una tregua si fanno sempre più urgenti. In un contesto di sofferenza e speranza, il mondo osserva, sperando in una possibile svolta che possa portare pace e sicurezza alle popolazioni colpite. La speranza di un cambiamento rimane viva.

Altra giornata di sangue a Gaza e in Cisgiordania. Almeno 30 persone sarebbero morte e oltre 130 sarebbero rimaste ferite a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, in seguito a un attacco israeliano che ha colpito l’ultimo centro attivo di distribuzione alimentare gestito dalla Global Humanitarian. 🔗 Leggi su Today.it

Gaza, uccise 100 persone in 24 ore. Hamas: “La Striscia non è in vendita” - In un contesto di crescente violenza, oltre 100 persone sono state uccise in 24 ore a Gaza a causa degli attacchi israeliani.

Ennesima strage. I media di Gaza riferiscono che decine di persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite a est di Khan Younis mentre erano in attesa di ricevere cibo. A sparare, aggiungono, sono stati carri armati israeliani. Si parla di almeno 45 uccisi Vai su X

Il Guardian riporta che altre 94 persone sono state uccise a Gaza da bombardamenti israeliani nel corso di questa notte, di cui 45 mentre tentavano di ottenere aiuti umanitari. Due giorni fa 21 persone, tra cui molte donne e bambini, assassinati in un internet c Vai su Facebook

Gaza, Israele spara sulla folla: uccise 30 persone in attesa di aiuti. Media israeliani: «Hamas rifiuta proposta del Qatar» - Media israeliani: «Hamas rifiuta proposta del Qatar» Sono «sull’orlo del collasso» i colloqui indiretti tra Israele e Hamas a Doh ... Riporta informazione.it

Gaza, gli spari sugli aiuti: Israele ora ammette le colpe. Quasi 800 persone uccise mentre erano in fila - Dal 27 maggio, giorno in cui la Gaza Humanitarian Foundation ha iniziato a distribuire gli aiuti, quasi 800 persone sono morte in fila per il cibo. Scrive ilmattino.it