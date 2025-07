Zucche in spiaggia streghe in bikini | è arrivato il Summerween e il mondo impazzisce

Zucche in spiaggia e streghe in bikini: il Summerween sta rivoluzionando l’estate, portando un tocco di Halloween tra i raggi del sole. Questo trend irresistibile, nato dalla passione per le festività stagionali, sta spopolando sui social, unendo divertimento, creatività e un pizzico di follia. Il 31 luglio si trasforma così in un’occasione perfetta per postare foto sorprendenti e lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera magica di questa nuova tendenza…

Il fenomeno del Summerween, letteralmente “ Halloween estivo “, sta conquistando i social media e trasformando il modo in cui celebriamo le festività stagionali. Il termine combina “summer” e “Halloween” ed è un trend nato dagli appassionati della festività statunitense per festeggiare l’imminente fine del caldo estivo e l’arrivo del più fresco autunno e, con lui, Halloween. Il 31 luglio è diventato una sotto-festività, una scusa per postare, creare e guardare tutto ciò che è a tema Halloween esattamente tre mesi prima dell’evento ottobrino per eccellenza. Jack-O’-Lantern di anguria, sandwich gelato a forma di bara e bevande ghiacciate al sapore di candy corn fanno parte di questa nuova celebrazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Zucche in spiaggia, streghe in bikini: è arrivato il Summerween (e il mondo impazzisce)

