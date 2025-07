André alla Juve | quanto chiede il Wolverhampton per il proprio centrocampista? Comolli avvisato ecco quanto dovrebbe versare nelle casse degli inglesi

Il calciomercato della Juventus si infiamma con l'eventuale arrivo di André dal Wolverhampton. La cifra richiesta dagli inglesi per il centrocampista brasiliano è un elemento chiave nel puzzle della società bianconera, che si prepara a mettere sul piatto una somma importante. Comolli, coinvolto in questa trattativa, avrà un ruolo decisivo nel golpe di mercato della Vecchia Signora: ecco quanto dovrà versare nelle casse degli inglesi per assicurarsi il suo talento.

André alla Juve: la cifra chiesta dal Wolverhampton per il centrocampista brasiliano. Ecco quanto dovrebbe versare Comolli nelle casse degli inglesi. Il calciomercato Juve per il centrocampo ha un nome e un piano ben preciso. Mentre si lavora alla cessione di Douglas Luiz, la dirigenza bianconera ha già individuato il suo erede designato. Come riportato dall’esperto di mercato Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, il nuovo obiettivo per la mediana della Signora è André, dinamico centrocampista brasiliano del Wolverhampton. Un mediano moderno per il gioco di Tudor. L’interesse della Vecchia Signora per André, mediano classe 2001, nasce da una precisa indicazione tecnica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - André alla Juve: quanto chiede il Wolverhampton per il proprio centrocampista? Comolli avvisato, ecco quanto dovrebbe versare nelle casse degli inglesi

André Juve: nuovo nome per il centrocampo. Gioca nel Wolverhampton, può arrivare in caso di partenza di questo bianconero - Il mercato della Juventus si anima con un nome caldo per il centrocampo: André Juve, talento del Wolverhampton, potrebbe presto vestirsi di bianconero.

