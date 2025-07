Luis Enrique e Maresca quando l' Italia non sa aspettare

Luis Enrique e Maresca: due allenatori che l’Italia ha respinto troppo presto e ora si sfidano per il trono del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Luis Enrique e Maresca, quando l'Italia non sa aspettare...

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain - Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

Luis Enrique e Maresca in finale al Mondiale, ma l'Italia li aveva scaricati Lo spagnolo ha costruito il Psg campione d'Europa che negli Usa ha segnato 16 gol in 6 partite subendone uno, però alla Roma durò solo un campionato; l'ex Juve ha riportato il Chelse Vai su Facebook

Luis Enrique e Maresca, quando l'Italia non sa aspettare...; Maresca e Luis Enrique, fate il vostro gioco; Luis Enrique: Stagione storica, chiudiamo al meglio. Maresca? Mi piace.

Pronostico Chelsea-Psg, chi vince il Mondiale per club tra Maresca e Luis Enrique? Le quote della finale - Sfida che promette spettacolo tra inglesi e francesi, in gioco l'esito finale e tanto altro: occhio alle scommesse speciali dei bookmaker ... Si legge su tuttosport.com

Maresca e Luis Enrique, fate il vostro gioco - Vigilia serena nei quartieri generali di Chelsea e Paris Saint Germain, la parola d’ordine è rispetto, ma anche voglia di vincere ... Lo riporta interris.it