Al Tour de France Jonathan Milan ha dilatato il tempo della volata

flusso imprevedibile delle emozioni e delle strategie, trasformando la pura corsa in un affascinante duello tra percezione e realtà. In questo delicato equilibrio, ogni frazione di secondo diventa un universo di tensione e maestria, dove il senso del tempo si piega alle volontà dei protagonisti. È in questi momenti che il ciclismo si rivela non solo sport, ma arte dell’istante, capace di sorprendere e incantare chi sa ascoltare il suo battito.

Nelle volate nel ciclismo il tempo non procede in modo lineare. Accelera o rallenta a seconda del livello di entropia. Se una squadra riesce a imporre il proprio volere allora scorre alla maniera di qualsiasi altra tappa. Se non è così allora le trattenute di fiato, i brividi di spavento che proviamo, rallentano la nostra percezione dello scorrimento naturale dei secondi. E così la magnificenza della velocità si d'un tratto viene rallentata dal timore che qualcosa di non gradito possa accadere. Laval era il luogo nel quale il Tour de France aveva deciso di fare tributo alla velocità più pura. Gli organizzatori avevano disegnato un percorso quasi perfetto: strade larghe, tre rotonde una in fila all'altra per allungare il gruppo e fare in modo che i rischi di un patatrac capace di rovinare la volata si abbassassero considerevolmente, un rettifilo lungo quasi un chilometro.

Jonathan Milan sapeva bene che quella di oggi al Tour de France non sarebbe stata la sua tappa, troppi muri e troppi metri di dislivello. Vai su Facebook

