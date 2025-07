Incassi di come addestrare il tuo drago raggiungono un traguardo storico per la saga

Il remake di How To Train Your Dragon sta conquistando i cuori e il botteghino, segnando un traguardo storico per la saga. Distribuito il 13 giugno 2025, il film racconta l’avventura di Hiccup e Toothless, rinnovando la magia del classico con nuove interpretazioni e innovazioni narrative. Questa produzione rivoluziona il panorama cinematografico, dimostrando che il fascino di una storia senza tempo può essere ancora più forte e coinvolgente.

Il remake di How To Train Your Dragon sta per raggiungere un importante traguardo al botteghino. Distribuito il 13 giugno 2025, il film narra della sorprendente amicizia tra Hiccup e Toothless, il drago. Basato sul libro per bambini di Cressida Cowell, la pellicola si distingue per le notevoli libertà adottate nell'adattamento dei personaggi rispetto alla versione originale del 2010. Questa produzione rappresenta una novità nel panorama cinematografico di DreamWorks, segnando anche un record in termini di budget e risultati economici.

