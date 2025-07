dalla sagra di conso alla fuga aerogastrica di kaeso

Tra miti e tradizioni, la nascita di Roma si intreccia con storie incredibili e personaggi leggendari. Dalla sagra di Conso alla sorprendente fuga aerogastrica di Kaeso, passando per il ratto delle Sabine e le scelte che hanno plasmato il destino dell’Urbe, ogni racconto rivela un pezzo affascinante delle nostre radici. Un viaggio tra storia e leggenda, dove ogni dettaglio svela i segreti di un passato ricco di emozioni. E tutto questo, ci conduce a scoprire come tutto ebbe inizio.

Dal ratto delle Sabine alla scelta di Kaeso: cronache della fondazione di Roma Durante la celebre sagra in onore del dio Conso – protettore dell'agricoltura e, a quanto pare, anche dei colpi di scena sentimentali – il destino volle che al povero Kaeso toccasse in sposa Ersilia. Nulla di strano, se non fosse che la signora era già felicemente (più o meno) maritata. L'unica tra le 346 fanciulle rapite dai focosi giovanotti romani ad avere un marito ancora vivo e probabilmente anche abbastanza contrariato. Kaeso non era proprio il tipico eroe da leggenda: era un montanaro ruspante di Campo Imperatore, condannato per atti osceni durante una bufera di neve – e già questo meriterebbe un poema epico o almeno una ballata stonata.