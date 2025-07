calciomercato roma il palmeiras cerca il sostituto di rios tagliafico si allontana

Il calciomercato della Roma si infiamma: il Palmeiras cerca il sostituto di Rios, mentre l’addio di Tagliafico sembra più vicino. Gasperini inizia a delineare la sua squadra ideale, con obiettivi chiari e ambiziosi. Il direttore sportivo Frederic Massara lavora senza sosta per rinforzare il team, puntando su profili di qualità e duttilità. Tra i nomi caldi, spicca quello di Richard, un talento che potrebbe fare la differenza.

La Roma di Gasperini comincia a prendere forma. Dopo aver sistemato lo staff tecnico e medico, ora tocca ai rinforzi per il campo. Il direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro per portare a Trigoria giocatori funzionali al sistema del nuovo allenatore, che punta su intensità, duttilità e qualità tecnica, specialmente in mediana e sugli esterni. Rios, il tassello chiave per il centrocampo. Il nome in cima alla lista resta quello di Richard Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras, che Gasperini considera il profilo ideale per guidare la manovra nella sua mediana dinamica. Dopo giorni di colloqui, la distanza tra domanda e offerta si è ridotta a 5 milioni di euro: la Roma sarebbe arrivata a offrire 25 milioni, mentre il club brasiliano ne chiede 30.