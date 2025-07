Fratoianni Avs | Meloni ha chinato la testa ma il gangster Trump annuncia dazi del 30% contro l' Ue

Nel panorama internazionale, le tensioni tra politica e economia si fanno sempre più intense: mentre Meloni si piega alle pressioni, Trump rilancia con dazi del 30% contro l'UE e l’Italia. Fratoianni di Avs non esita a commentare la situazione, chiedendo azioni decise come tassare le Big Tech. Una sfida che potrebbe ridisegnare gli equilibri globali, lasciando il nostro Paese in prima linea in un clima di incertezza crescente.

(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2025 "Meloni ha chinato la testa, ma non è servito a niente, il gangster Trump annuncia dazi del 30% contro l'Ue e contro l'Italia. Tassare subito le Big tec", così Fratoianni di Avs.

