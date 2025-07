Tour de France tappa 9 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Laval accoglie il ritorno trionfale dell’Italia al Tour de France grazie a Jonathan Milan, che ha conquistato la vittoria nella nona tappa del 12 luglio 2025. Un successo che rompe un digiuno durato 113 tappe e conferma il talento azzurro in un sprint di gruppo emozionante, battendo grandi favorite come Wout Van Aert. Scopri il percorso, l’altimetria, i favoriti e gli orari della diretta TV per non perderti neanche un momento di questa emozionante corsa.

Laval, 12 luglio 2025 – Interrotto il digiuno di vittorie italiane al Tour de France. Erano passate 113 tappe dall'ultima vittoria azzurra e Jonathan Milan, con la volata vincente di Laval, ha posto fine a una striscia troppo lunga per quella che è la tradizione italica sulle due ruote. Battuto, in un podio regale, Wout Van Aert, con Kaden Groves terzo e Pascal Ackermann quarto, come prevedibile in una tappa conclusasi con uno sprint di gruppo. Nulla è successo nella classifica generale, con Pogacar ancora in giallo con 54" su Remco Evenepoel e 1'11" su Kevin Vauquelin e anche domenica sarà tappa per velocisti, mentre i big inizieranno a darsi battaglia nella seconda settimana.

