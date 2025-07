Amori & Incantesimi | una star del primo film conferma l' assenza dal sequel con Nicole Kidman e Sandra Bullock

Il mondo di "Amori & Incantesimi" si prepara a tornare sul grande schermo, promettendo emozioni e sorprese. Tuttavia, una star del primo film ha recentemente confermato la sua assenza dal sequel, lasciando i fan increduli. Tra nostalgia e curiosità, il cast principale si sta organizzando per un ritorno speciale, con Sandra Bullock e Nicole Kidman in prima linea. E mentre alcune conferme entrano nel vivo, la domanda resta: quali sorprese ci riserverà questo atteso secondo capitolo?

Un'attrice che recit√≤ giovanissima nel lungometraggio anni '90 ha confermato che non parteciper√† al sequel con Sandra Bullock e Nicole Kidman. Amori & Incantesimi torner√† con un secondo film al cinema e il cast principale dovrebbe essere presente al gran completo o quasi, con Sandra Bullock e Nicole Kidman in prima linea. Dopo la conferma del ritorno di Dianne Wiest e Stockard Channing nei ruoli delle due eccentriche zie, ora un'altra attrice del primo film ha confermato che non torner√† nel seguito a distanza di anni. Il no di Evan Rachel Wood al ritorno in Amori & Incantesimi Tramite una storia su Instagram, Evan Rachel Wood ha confermato che non far√† parte del cast del sequel di Amori & Incantesimi:"Me lo .