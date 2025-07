Ringo Starr il Beatle triste che ha cambiato la musica e conquistato Sinatra

Immaginate la scena: Ringo Starr, il batterista dei Beatles, che entra a sorpresa nella casa di Sinatra con una richiesta insolita. In un mondo in cui i sogni si intrecciano con le leggendarie storie della musica, la domanda che emerge è: come avrebbe reagito The Voice? Ecco l'incredibile incontro tra due icone, un momento che rivela quanto l’arte possa unire anche le anime più diverse e sorprendenti. Scopriamolo insieme.

«Frank devi farmi un favore, mia moglie Maureen compie gli anni tra pochi giorni ed è una tua fan potresti cantare qualcosa per lei?». In assenza di testimoni oculari, si può solo immaginare l’espressione di Frank Sinatra, The Voice, davanti al batterista dei Beatles Ringo Starr che fa irruzione nella sua casa di Los Angeles con la più irrituale delle richieste. Ma Sinatra, come Ringo, era un maestro dei colpi di scena, oltre che un gentiluomo: impassibile, si fa spalancare nottetempo le porte dei Capitol Studios, convoca un pianista e trasforma la sua hit The lady is a tramp in Maureen is a champ, cambiando persino una strofa e trasformandola in: «She married Ringo, and she could have had Paul. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ringo Starr, il Beatle triste che ha cambiato la musica (e conquistato Sinatra)

